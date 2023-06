Passant mit Messer verletzt

Nr. 1061

In Mitte erlitt gestern Abend ein Fußgänger bei einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannt gebliebenen jungen Männern eine Stichverletzung am Rücken. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen war der 31-Jährige gegen 21.45 Uhr auf dem Gehweg der Torstraße unterwegs, als er ohne ersichtlichen Grund durch zwei junge Männer angerempelt, beleidigt und bespuckt wurde. Daraus soll sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Männern entwickelt haben, in dessen Verlauf der 31-Jährige durch einen der beiden Pöbler vermutlich mit einem Messer im Rückenbereich verletzt wurde. Als die Angreifer mitbekamen, dass Zeuginnen und Zeugen die Polizei alarmierten, soll das Duo in Richtung Oranienburger Straße geflüchtet sein. Der verletzte 31-Jährige begab sich zu einem nahegelegenen Lokal, wo wenig später Rettungskräfte eintrafen und den Verletzten in ein Krankenhaus brachten, in dem er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für ihn nicht bestehen. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.