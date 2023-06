Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1060

Heute Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Weißensee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 74-jähriger Autofahrer gegen 10.50 Uhr die Rennbahnstraße in Richtung Hamburger Platz befahren haben. An einem Fußgängerüberweg hielt der Mann an, um einem Jungen den Übertritt zu ermöglichen. Als er anschließend wieder anfuhr, übersah er einer Zeugenaussage zufolge ein siebenjähriges Mädchen, welches ihrem Spielgefährten auf einem Fahrrad hinterhereilte. Der Mann erfasste das Kind mit seinem Auto und schleifte es einige Meter mit. Es zog sich Prellungen und Schürfwunden am Bein und am Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung und Beobachtung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).