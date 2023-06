Verbotenes Autorennen - Führerschein und Auto beschlagnahmt

Nr. 1059

Nach einem Autorennen gestern Vormittag in Neukölln beschlagnahmten Polizisten den Führerschein und den Wagen eines Mannes. Einsatzkräfte eines Polizeiabschnitts beobachteten gegen 8 Uhr an der Kreuzung Sonnenallee/Urbanstraße/ Hermannplatz, wie ein weißer BMW mit hoher Geschwindigkeit rechts am Funkwagen in Richtung Urbanstraße vorbeifuhr. Die Einsatzkräfte fuhren mit Blaulicht und Martinshorn dem auffälligen Fahrzeug hinterher und sahen, dass der mutmaßliche Raser mehrere riskante Überholmanöver mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vornahm und dabei rote Ampeln missachtete sowie andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Im Kreuzungsbereich Manteuffelstraße Ecke Ringbahnstraße konnte ein zweites Einsatzfahrzeug den BMW zum Stehen bringen, indem dieser dem Tatverdächtigen entgegenfuhr. Die Einsatzkräfte kontrollierten den 41-jährigen BMW-Fahrer und seinen ebenfalls 41-jährigen Beifahrer, wobei dieser angab, dass er den Fahrer mehrfach bat, ihn aussteigen zu lassen. Mit richterlichem Beschluss beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein und das Auto des mutmaßlichen Rasers. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie einer Freiheitsberaubung verantworten. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) wird hierzu die weiteren Ermittlungen übernehmen.