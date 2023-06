Erst mit Waffe bedroht, dann mit Messer verletzt

Nr. 1058

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem stark blutenden Mann nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll der 24-Jährige nach vorangegangenen Streitigkeiten den Inhaber eines Imbisses an der Märkischen Allee gegen 20.45 Uhr mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend hätten mehrere Personen aus dem Umfeld des Imbisses den Mann mit einem knüppelartigen Gegenstand sowie einem Dönermesser verfolgt und mehrfach auf ihn eingeschlagen. Der 24-Jährige erlitt eine Schnittverletzung am rechten Oberarm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).