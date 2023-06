Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug

Nr. 1056

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei kam es vergangene Nacht in Tempelhof. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Einsatzfahrzeug gegen 1.15 Uhr auf dem Bayernring aus Richtung Schulenburgring kommend, in Richtung Mussehlstraße unterwegs. Auf der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße/Bayernring stieß die Besatzung mit ihrem Einsatzwagen mit einem von rechts kommenden Auto eines Fahrdienstleisters zusammen, der auf der Manfred-von-Richthofen-Straße in Richtung Wolfring unterwegs war. Die Manfred-von Richthofen-Straße ist dem Bayernring gegenüber bevorrechtigt. Während der Fahrer des Einsatzwagens unverletzt blieb, erlitt sein Beifahrer Verletzungen an einem Arm. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab und verblieb im Dienst. Eine 21-Jährige, die sich als Gast im Auto des Fahrdienstleisters befand, erlitt eine Schulterverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrfähig. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).