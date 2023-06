Verkehrsunfall zwischen Radfahrenden – Frau schwer verletzt

Nr. 1055

Gestern Mittag kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 12-jähriger Junge gegen 13 Uhr mit dem Fahrrad das Maybachufer vom Kottbusser Damm kommend in Richtung Pannierstraße befahren haben. Hinter einer ihm entgegenkommenden 31-jährigen Radfahrerin wendete er und überholte diese. Vor der Frau wendete der Junge abermals, sodass die 31-Jährige mit ihm kollidierte. Die Frau wurde wegen des Verdachts einer Halswirbelverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge erlitt leichte Hautabschürfungen und bedurfte keiner weiteren Behandlung. Er wurde in die Obhut seines Vaters übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City) übernommen.