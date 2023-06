Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1054

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mahlsdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war eine 38-jährige Autofahrerin gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Tochter gegen 15.40 Uhr auf dem Hultschiner Damm von der Kastanienallee kommend in Richtung Ruhlsdorfer Straße unterwegs. In Höhe der Winklerstraße wollte zeitgleich eine 81-jährige Fußgängerin hinter einem geparkten Transporter hervorkommend, ein Fahrrad über die Fahrbahn schieben. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung kam es zur Kollision zwischen dem Auto der 38-Jährigen und der Seniorin, die Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Arme erlitt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 13-jährige Tochter der Autofahrerin erlitt einen Schock. Auch sie brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).