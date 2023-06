Verletzte Radfahrerin

Nr. 1053

Gestern Mittag wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Rudow verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Auto gegen 12.25 Uhr die Straße Alt-Rudow in Richtung Köpenicker Straße. Dabei bog er nach links auf die Krokusstraße ein, kollidierte mit einem Verkehrsschild und direkt im Anschluss mit einer 80-jährigen Radfahrerin. Die 80-Jährige stürzte über die Motorhaube und blieb auf dem Gehweg der Straße liegen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und hielt ca. 30 Meter hinter dem Unfallort, wo er von zwei Passanten angesprochen wurde. Nach kurzer Zeit sei der Senior auf die Zwei zugefahren, welche laut Zeugenaussagen nur durch Sprünge zur Seite eine Kollision haben vermeiden können. Polizeikräfte suchten den Senior an seiner Wohnanschrift auf und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Radfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß eine Verletzung am Hals sowie mehrere Verletzungen im Rumpfbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.