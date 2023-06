Unfall bei Flucht vor Polizei nach Körperverletzung und Autodiebstahl

Nr. 1051

Heute früh kam es in Neukölln nach einer mutmaßlichen Körperverletzung und dem Verdacht des unerlaubten Gebrauches eines Kraftfahrzeuges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 4 Uhr auf der Wesertraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Mann und dessen 55-jährigen Vater, die darin gipfelten, dass der Sohn dem Vater zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug und dessen Taxi entwendete. Der Vater alarmierte die Polizei, die die Verfolgung des 33-Jährigen aufnahm. Der befuhr die Weserstaße in Richtung Innstraße, bog in die Wildenbruchstraße ein, stieß dort mit einem entgegenkommenden Einsatzfahrzeug der Polizei und im Anschluss mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Anschließend stieg der 33-Jährige aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Noch in der Nähe nahmen ihn Polizistinnen und Polizisten fest. Die Polizeikräfte stellten fest, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Dort stellten sie ihn auch der psychiatrischen Institutsambulanz vor, die ihn stationär aufnahm. Der Fahrer des Einsatzfahrzeuges verletzte sich an einer Hand sowie an einem Fuß. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.