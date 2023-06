Verkehrsunfall mit einem E-Scooter

Nr. 1050

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Steglitz erlitt eine Jugendliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 16-jähriger E-Scooterfahrer zusammen mit seiner 17-jährigen Freundin gegen 13.30 Uhr bei grüner Ampel den Munsterdamm an der Kreuzung zum Steglitzer Damm. Gleichzeitig bog ein 23-jähriger Autofahrer ebenfalls bei grüner Ampel vom Steglitzer Damm nach rechts auf den Munsterdamm und stieß mit den beiden Jugendlichen zusammen. Die 17-Jährige stürzte durch die Kollision und erlitt Verletzungen am Unterschenkel. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den 16-Jährigen brachten die Einsatzkräfte zu einer Polizeidienststelle, wo er von seiner Mutter abgeholt wurde. Er und der Fahrer des Wagens blieben unverletzt. Die andauernden Ermittlungen wurden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.