Kreuzungsunfall mit Polizeibeteiligung

Nr. 1049

Gestern Vormittag ereignete sich in Moabit ein Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Einsatzwagen gegen 11.45 Uhr unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Birkenstraße in Richtung Unionstraße. Im Kreuzungsbereich Birkenstraße/Putlitzstraße/Stephanstraße/ Stromstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Mietwagen eines 21-Jährigen, welcher die Straße An der Putlitzbrücke aus Richtung Föhrer Straße kommend befuhr und bei für ihn grüner Ampel in Richtung Stromstraße unterwegs war. Die beiden Polizeibeamten wurden bei der Kollision verletzt und traten nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus vom Dienst ab. Eine Atemalkoholmessung bei beiden Polizisten ergab einen Wert von 0,0 Promille. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).