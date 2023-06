Gesucht, mit gestohlenem E-Scooter unterwegs und durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1048

Durch einen Verkehrsunfall erlitt ein Mann vergangene Nacht Verletzungen. Nach bisherigen Zeugenaussagen und Ermittlungen war der 40-Jährige gegen 0.20 Uhr mit einem sogenannten E-Scooter auf dem Gehweg der Michael-Brückner-Straße unterwegs. Zeugenaussagen zufolge soll er dabei unter Missachtung der für ihn geltenden roten Ampel, über eine Fußgängerfurt in Höhe der Hasselwerderstraße auf die Fahrbahn gefahren sein. Zeitgleich war ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf der Michael-Brückner-Straße in Richtung Adlergestell unterwegs. Der Autofahrer soll den Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht verhindert haben können. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 40-jährigen, ob seiner Verletzungen an Kopf, Rumpf, Arm und Bein, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die zu Unfallaufnahme eingesetzten Polizisten stellten fest, dass der sogenannte E-Scooter Anfang März in Brandenburg gestohlen wurde und beschlagnahmten ihn. Ferner stellten sie fest, dass auch nach dem 40-Jährigen wegen einer nicht beglichenen Geldstrafe mit einem Haftbefehl gefahndet wurde. Er bezahlte den ausstehenden Betrag noch am Ort. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verkehrsunfalles führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).