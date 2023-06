Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr.1047

In Staaken wurde gestern Mittag eine 90-jährige Frau durch einen Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 45-jähriger Autofahrer gegen 12.40 Uhr auf dem Brunsbütteler Damm in Richtung Magistratsweg unterwegs, als die 90-Jährige von rechts kommend die Fahrbahn betrat. Der Mann konnte den Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen, um den Zusammenstoß mit der Fußgängerin zu verhindern. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.