Einsatzwagen beworfen

Nr. 1046

Unbekannte Tatverdächtige haben in der vergangenen Nacht ein Polizeifahrzeug in Neukölln mit einem Gefäß beworfen. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die Polizeikräfte gegen 0.45 Uhr die Sonnenallee mit Blaulicht und Martinshorn, als sie vom rechten Fahrbahnrand mit einem Gegenstand beworfen worden sind. Der Fahrer konnte den Einsatzwagen gerade noch zum Stehen bringen, sodass der Gegenstand vor den Augen der Polizisten auf der Fahrbahn zersplitterte. Kurz darauf sahen die Beamten im 2. OG eines dortigen Wohnhauses Personen auf dem Balkon und betraten das Haus. Als sie auf Höhe des 1. OG im Treppenflur angekommen waren, hörten sie Hilferufe aus dem Erdgeschoss und eilten zurück. Dort angekommen, stellten sie eine Lache von verteiltem Reizstoff auf dem Boden fest. Personen trafen sie dort jedoch nicht an. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).