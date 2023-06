Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1045

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Alt-Treptow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 40-jähriger Radfahrer gegen 8.40 Uhr mit seiner dreijährigen Tochter im Kindersitz vom Treptower Park kommend in Richtung Bernhard-Langwaldt-Weg gefahren sein. An einer Fußgängerfurt habe der Mann bei für ihn grüner Ampel versucht, die Puschkinallee zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto eines 42-Jährigen, der damit auf der Puschkinallee in Richtung Elsenstraße unterwegs war. Der 42-Jährige soll die für ihn geltende rote Ampel missachtet haben. Der 40-Jährige stürzte über die Motorhaube auf die Frontscheibe, die dabei beschädigt wurde. Das Fahrrad fiel mit der im Kindersitz angeschnallten Tochter zur Seite und auf den Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten Vater und Tochter in ein Krankenhaus, wo der Vater aufgrund von Verletzungen im Bereich des Knies und des Rückens stationär aufgenommen wurde. Dessen Tochter sowie der 42-Jährige blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).