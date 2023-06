Linksextreme Parolen geschmiert

Nr 1043

Unbekannte schmierten in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni dieses Jahres mehrere linksextreme Parolen an Hausfassaden in Schöneberg. Gegen 10 Uhr gestern Vormittag erhielten Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnittes den Auftrag, angezeigte Schmierereien an der Fassade eines Verwaltungs- und Geschäftshauses an der Potsdamer Straße zu überprüfen. An der Fassade des Hauses unweit des U-Bahnhofes Kleistpark, stellten die Beamten mehrere linksextreme Parolen in roter und schwarzer Farbe und zum Teil in einer Größe von 3 × 1 Meter fest. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten weitere Parolen gleichen Kontextes an der Fassade einer Schule an der Hohenstaufenstraße sowie eines Hauses an der Goltzstraße fest. Auch diese Parolen waren von roter und schwarzer Farbe. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.