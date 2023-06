Zwei Geldautomaten aufgehebelt

Nr. 1042

Unbekannte hebelten heute früh in Fennpfuhl zwei Geldausgabeautomaten auf. Gegen 3.15 Uhr stellten alarmierte Einsatzkräfte in einer Bankfiliale am Anton-Saefkow-Platz zwei aufgehebelte Geldautomaten fest. Nach derzeitigen Ermittlungen betraten unbekannt gebliebene Personen den Vorraum der Filiale und brachen dort zwei Automaten auf. Die Täter entnahmen mehrere Geldkassetten und verließen die Bank anschließend wieder. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.