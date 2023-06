Nr. 1040

Heute früh wurden Einsatzkräfte zu einer Bankfiliale in Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach sollen unbekannte Täter gegen 3 Uhr eine Explosion an einem Geldautomaten am Prerower Platz herbeigeführt und die Geldkassetten entwendet haben. Anschließend konnten die Tatverdächtigen unerkannt flüchten. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.