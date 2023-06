Fünf Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall beschädigt

Nr. 1039

In der vergangenen Nacht stießen im Ortsteil Märkisches Viertel mehrere Fahrzeuge zusammen. Derzeitigen Erkenntnissen nach soll ein Car-Sharing Fahrzeug gegen 23 Uhr den Wilhelmsruher Damm in Richtung der Finsterwalder Straße befahren haben und aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr gekommen sein. Hier stieß das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Unfalls prallte das Fahrzeug des Unfallverursachers gegen ein geparktes Auto. Im gleichen Moment löste sich das linke Vorderrad und schleuderte gegen einen weiteren geparkten Pkw. Der Autofahrer verlor nun gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Auto eines 26-Jährigen, der den Wilhelmsruher Damm in Richtung Eichhorster Straße befuhr. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer stiegen aus dem Auto und entfernten sich fluchtartig in unbekannte Richtung. Während der Unfallaufnahme erschien eine verletzter, 21-jähriger Mann, am Unfallort und räumte ein, das unfallverursachende Fahrzeug gefahren zu haben. Ob es sich bei der Person tatsächlich um den Unfallverursacher handelt, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Der 21-jährige Mann wurde auf Grund seiner Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 19-jähriger Unfallbeteiligter wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber kurze Zeit später wieder verlassen. Alle Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) geführt.