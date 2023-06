Mann wird nach Verkehrsunfall aus Auto befreit

Nr. 1038

Gestern Abend kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrenden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 20-jähriger Heranwachsender mit seinem Auto gegen 18.10 Uhr den rechten Fahrstreifen des Ernst-Reuter-Platzes in Richtung Marchstraße befahren haben. Als er in den Fahrstreifen nach links gewechselt haben soll, stieß er mit einem Mietfahrzeug einer 19-jährigen Frau zusammen, die neben ihm auf dem Ernst-Reuter-Platz unterwegs gewesen sein soll. Infolgedessen soll der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nach rechts abgedriftet und mit einer dort befindlichen Ampelanlage kollidiert sein. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den 20-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn aufgrund seiner Schmerzen im Bereich des Rumpfes zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl beide Autos als auch die Ampelanlage beschädigt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.