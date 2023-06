Zwei Männer bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nr. 1037

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Lichtenberg, bei der zwei Männer schwer verletzt wurden. Laut Aussagen eines Zeugen sei eine dreiköpfige Personengruppe, in der sich auch der 35- und 41-jährige Verletzte befanden, gegen 22.10 Uhr zunächst am S-Bahnhof Friedrichsfelde mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten. In der Seddiner Straße wurden die 35 und 41 Jahre alten Männer aus der Gruppe heraus angegriffen und verletzt. Der 35-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Gesäß und der 41-Jährige erlitt Stichverletzungen am Rücken. Die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die nicht lebensbedrohlich Verletzten in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige wurde dort stationär aufgenommen. Der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen.