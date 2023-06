Drei Fahrgäste rassistisch und antisemitisch von Mann beleidigt

Nr. 1032

Gestern Nachmittag beleidigte ein Unbekannter drei Frauen in der U 4 in Schöneberg. Nach bisherigen Erkenntnissen seien gegen 16.30 Uhr eine 26-jährige und eine 22-jährige Frau im Zug der U 4 am Bayrischen Platz in Richtung Rathaus Schöneberg unterwegs gewesen, als der Unbekannte den Waggon bestieg. Hier habe er die Frauen angeschrien und rassistisch beleidigt. Weitere Fahrgäste seien nicht im Waggon gewesen. An der nächsten Station, U-Bahnhof Rathaus Schöneberg seien die Frauen und der Mann ausgestiegen. Eine dritte unbekannte Frau trat an die 22-Jährige und die 26-Jährige heran und teilte mit, dass der Mann sie auch angeschrien und antisemitisch beleidigt haben soll. Die beiden Frauen erstatteten auf dem Polizeiabschnitt 15 Anzeige. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.