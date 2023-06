Verkehrsunfall bei Flucht vor Polizei

Nr. 1031

Gestern Nachmittag kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Zivilwagen der Polizei. Als Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder den 32-jährigen Mann gegen 14.15 Uhr am Hohenzollerndamm kontrollieren wollten, flüchtete er auf seinem Rad durch mehrere Straßen Wilmersdorfs. Als er schließlich den Gehweg der Caspar-Theyß-Straße befuhr, kollidierte er mit einem Zivilfahrzeug der Polizei, das in einer dortigen Grundstückeinfahrt hielt. Der 32-Jährige stürzte und setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen erneut die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden auf Höhe der Wangenheimstraße festnehmen. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Mann Verletzungen im Bereich des Rumpfes und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.