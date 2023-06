Räuberischer Diebstahl – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 1030

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann festgenommen, nachdem er in Kreuzberg jemandem das Handy entwendet haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 28-Jähriger gegen 1.30 Uhr das Handy aus der Hand eines 46-Jährigen und rannte weg. Der Bestohlene eilte hinterher und konnte den Dieb im Nahbereich der Polizeiwache am Kottbusser Tor stellen. Der 28- Jährige nahm zwei Glasflaschen vom Boden und warf diese in die Richtung des 46-Jährigen. Dem ersten Wurf konnte er ausweichen, bei dem zweiten wurde er an der rechten Hand getroffen. Polizeikräfte der Nebenwache des Polizeiabschnitts 53 schritten ein, gerade als der Verletzte den Dieb mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide wurden festgenommen, zur Identitätsfeststellung der Nebenwache zugeführt und durch alarmiert Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt. Der 28–jährige Tatverdächtige wurde dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.