Verletzter Rollerfahrer

Nr. 1029

Gestern Vormittag erlitt ein Zweiradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen schwere Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 63-jährige Fahrer eines Renault gegen 11.45 Uhr die Homeyerstraße von der Kleinen Homeyerstraße kommend in Richtung Grabbeallee und wollte in diese nach links einbiegen. Dabei stieß der Pkw mit dem 54-jährigen Fahrer einer Vespa zusammen, der auf der Grabbeallee von der Tschaikowskistraße kommend in Richtung Schönholzer Straße unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung von Rumpfverletzungen stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestanden haben.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Grabbeallee in Höhe des Unfallortes bis kurz nach 16.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, wovon auch eine Straßenbahn- und eine Buslinie betroffen waren.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.