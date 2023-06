Mann mit Messer verletzt

Nr. 1021

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 wurden gestern Mittag zu einem verletzten Mann in den Ortsteil Wedding gerufen. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Zeugenaussagen wurde ein 39-jähriger Mann auf dem Leopoldplatz von einem 33-Jährigen gegen 13.30 Uhr mit einem Messer attackiert und erlitt dadurch Schnittverletzungen im Gesicht sowie am Arm. Der Mann kam nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Müllerstraße und konnte dort in einem Kaufhaus von Einsatzkräften der Polizei festgenommen werden. Er kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.