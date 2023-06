Fensterfront eines Wahlbüros durch Unbekannte beschädigt

Nr. 1020

Gestern Nachmittag stellte eine Mitarbeiterin eines Wahlbüros in Lichtenrade die Beschädigung der Fensterfront des Wahlbüros durch mehrere Metallkugeln fest. Die Mitarbeiterin alarmierte gegen 17 Uhr die Polizei in die John-Locke-Straße. Die Polizistin und der Polizist stellten im Rahmen ihrer Ermittlungen auch die Beschädigung an der Fassade des benachbarten Schnellimbisses fest. Durch die Tat wurde niemand verletzt. Die mutmaßlichen Täter waren nicht mehr am Ort. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.