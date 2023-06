Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen

Nr. 1019

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Angriff auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Märkischen Viertel alarmiert. Die beiden Angestellten fertigten gegen 20 Uhr zu einem im Wilhelmsruher Damm parkenden Fahrzeug eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, als ein Mann aus einer Bar kam, die Bediensteten bepöbelte, in das Fahrzeug einstieg und davonfuhr. Drei weitere Gäste des Lokals kamen hinzu, warfen mit einem Stuhl auf die Dienstkräfte, schlugen den 39-jährigen Ordnungshüter und rannten im Anschluss unerkannt davon. Auch sein 51-jähriger Kollege erlitt Verletzungen am Rücken. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Halter des Fahrzeuges konnte ermittelt werden. Ob es sich bei ihm auch um den geflüchteten Fahrer handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.