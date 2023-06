Gemeinschaftlicher Raub- Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 1018

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der abgebildete junge Mann soll am Samstag, den 16. Juli 2022 gegen 4 Uhr auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz an einem gemeinschaftlichen Raub unmittelbar tatbeteiligt gewesen sein. Die achtköpfige Tätergruppe raubte zwei jugendlichen Opfern Zigaretten, Geld und eine Jacke. Die beiden Beraubten blieben unverletzt. Die übrigen sieben Tatverdächtigen konnten bereits durch Fahndungsmaßnahmen identifiziert werden.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt das Intensivtäterkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Str. 55 in Treptow unter den Rufnummern (030) 4664-373221 /373230 oder per E-Mail an dir-3-k-32@polizei.berlin.de entgegen.Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Berliner Polizei wenden.