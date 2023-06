Auseinandersetzung im Freibad

Nr. 1016

Gestern Abend kam es in Pankow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Personal eines Badebetriebes und einer Gruppe von Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es gegen 19.15 Uhr in einem Sommerbad in der Straße Am Schloßpark zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Schwimmmeistern und einem 14 sowie einem 16 Jahre alten Jugendlichen gekommen sein. Als vier Sicherheitsmitarbeiter dazugekommen seien, soll auch eine Gruppe von rund 30 augenscheinlich Jugendlichen hinzugeeilt sein. Im Anschluss soll sich aus den einst verbalen Streitigkeiten eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben. Bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchtete der Großteil der Gruppe. Polizistinnen und Polizisten stellten die Identitäten der beiden Jungen fest, die zuvor auch mit den Schwimmmeistern in Streit geraten waren. Ein 39-jähriger Sicherheitsmitarbeiter klagte über Schmerzen im Bereich des Rumpfes, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen an einem Arm sowie im Gesicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er ambulant behandelt wurde. Sein 14-jähriger Begleiter wurde nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.