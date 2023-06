Alkoholisiert und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Nr. 1015

Gestern Abend kam es in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit einem Carsharing-Fahrzeug die Petersburger Straße aus Richtung Landsberger Allee kommend mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Eine aufmerksam gewordene Funkwagenbesatzung wollte das Fahrzeug daraufhin kontrollieren und forderte den Autofahrer zum Anhalten auf. Der Fahrzeugführer ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete in die Grünberger Straße. Auf Höhe der Einmündung Gubener Straße verlor der 24-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit vier rechtsseitig geparkten Pkw. Der Autofahrer versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten, wurde aber durch Einsatzkräfte in der Marchlewskistraße eingeholt und vorläufig festgenommen. Im Verlauf der Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der vom 24-Jährigen vorgezeigte Führerschein sowie der Personalausweis stellten sich als Fälschungen heraus und wurden beschlagnahmt. Vor Ort wurde außerdem ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,33 Promille ergab. Zum Zwecke einer Blutentnahme wurde der Autofahrer zum Gewahrsam verbracht und anschließend entlassen. Das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.