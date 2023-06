Frau nach Abbiegeunfall schwer verletzt

Nr. 1014

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Staaken alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 61-jährige Autofahrerin gegen 16.50 Uhr die Straße Am Kiesteich vom Reckeweg kommend in Richtung Torweg befahren haben. In Höhe des Seegefelder Wegs sei die Frau bei grün abstrahlendem Linksabbiegerpfeil abgebogen, wo sie mit dem Pkw eines 46-jährigen Mannes kollidierte. Dieser soll bei für ihn roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Die Frau erlitt Verletzungen im Rumpfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).