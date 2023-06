Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern

Nr. 1010

Gestern Nachmittag kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 56-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit einem VW in der Frankfurter Allee in Richtung Ruschestraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Rathausstraße kollidierte er mit dem Mitsubishi eines 37-Jährigen, der ihm entgegenkam und die Frankfurter Allee in Richtung Gürtelstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus. Während der Unfallaufnahme stellten alarmierte Einsatzkräfte fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da er über Kopf- und Nackenschmerzen klagte, wurde er von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts seine Fahrt auch unter den Einfluss berauschender Mittel getätigt zu haben, wurde ihm dort auch Blut abgenommen. Der 56-Jährige und seine beiden Mitfahrer im Alter von 16 und 24 Jahren standen sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens, lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund 40 Minuten lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.