Nr. 1009

Bereits gestern Mittag kam es in Tegel zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich ein Gruppenwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten gegen 12.10 Uhr auf dem Weg zu einem angekündigten Suizid und befuhr dabei den Waidmannsluster Damm in Richtung Ziekowstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm/BAB 111 kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts in die Kreuzung einfahrenden Skoda eines 70-jährigen Autofahrers, der die Autobahn verlassen hatte. Beide Fahrzeuge sowie ein Verkehrszeichenmast wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Fahrzeugführer wurden in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanten Behandlungen wieder entlassen. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernimmt die weiteren Ermittlungen.