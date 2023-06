Touristin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1008

Während einer geführten Besichtigungstour kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall in Mitte. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 18.50 Uhr eine Kolonne aus mehreren vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen, sogenannten Karts, die Straße Fischerinsel in Richtung Neue Roßstraße. Aus noch nicht bekannten Gründen fuhr die 63-jährige Fahrerin eines der Fahrzeuge auf den vor ihr fahrenden 36-jährigen Tourenführer auf. Das Kart der Touristin soll das linke Hinterrad des vor ihr Fahrenden überrollt und sich dann überschlagen haben. Dabei erlitt die 63-Jährige Verletzungen am Kopf, an den Armen sowie am Rumpf und wurde nach Erster Hilfe durch Passanten von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahem und der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Fischerinsel zwischen Gertraudenstraße und Neue Roßstraße bis 20.30 Uhr gesperrt. Auch eine Buslinie war davon betroffen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.