Rucksack aus Auto geklaut – mutmaßlicher Täter festgenommen

Nr. 1005

Gestern Abend kam es in Mitte zu einem Diebstahl eines Rucksacks aus einem Pkw eines 36-Jährigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der mutmaßliche Täter gegen 18.30 Uhr in der Straße Hinter dem Gießhaus die Seitenscheibe des geparkten Pkw des 36-Jährigen eingeschlagen und den Rucksack aus dem Fahrzeug gestohlen. In dem Rucksack befanden sich Bekleidung, Kopfhörer und ein Notebook des 36-Jährigen. Durch die Ortung der Elektronikgeräte konnten alarmierte Einsatzkräfte in der Warener Straße in Biesdorf einen 41-Jährigen als mutmaßlichen Täter festnehmen. Der Mann hatte den gestohlenen Rucksack mit den besagten Gegenständen bei sich. Der Tatverdächtige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung für die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.