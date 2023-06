Rettungskräfte der Feuerwehr angegriffen

Nr. 1004

Weil er in der vergangenen Nacht in Alt-Treptow zwei Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr angegriffen haben soll, muss sich ein 25 Jahre alter Mann nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen verantworten. Nach dem bisherigen Kenntnisstand war der offenbar stark alkoholisierte Tatverdächtige gegen 22 Uhr Gast einer Firmenfeier in einem Konzertsaal in der Straße Alt-Treptow. Sicherheitsmitarbeiter sollen ihn aufgrund seines Zustandes des Hauses verwiesen haben. Als der 25-Jährige kurz darauf zurückkehrte, sollen sie dem Mann den erneuten Zutritt zu der Veranstaltung verwehrt haben, woraufhin sich der ungebetene Gast in Richtung Puschkinallee entfernt habe. Ein Sicherheitsmitarbeiter rief kurz darauf den Rettungsdienst der Feuerwehr, weil er den 25-Jährigen bei einer Auseinandersetzung mit einem Radfahrer beobachtet hatte und offenbar von einer Verletzung ausgegangen war. Als die Besatzung des Rettungswagens eintraf und den 25-Jährigen behandeln wollte, soll dieser mit seinen Fäusten in Richtung der 30- und 32-jährigen Einsatzkräfte geschlagen und den 30-Jährigen zudem bespuckt haben. Beide Sanitäter blieben unverletzt. Der Tatverdächtige wurde durch hinzugerufene Polizeikräfte des Abschnitts 35 in einen Gewahrsam gebracht, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen wurde. Anschließend wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.