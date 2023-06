E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Nr. 1003

Bei einem Verkehrsunfall in Britz wurde gestern Nachmittag ein E-Scooter-Fahrer verletzt. Laut Zeugenaussage befuhr der 37-jährige E-Scooter-Fahrer gegen 17.50 Uhr den Radweg auf der Buschkrugallee in Fahrtrichtung Rudower Straße. Auf Höhe der Kreuzung Buschkrugallee/ Parchimer Allee soll er eine rote Ampel missachtet haben und kollidierte mit dem Pkw eines 54-Jährigen, der von der Parchimer Allee kommend, nach den hier vorliegenden Informationen bei Grün, rechts in die Buschkrugallee abbiegen wollte. Der 37-Jährige erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.