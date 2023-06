Durch Schlag mit Flasche Nase gebrochen

Nr. 1002

Zu einer Auseinandersetzung in Friedrichshain wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 in der vergangenen Nacht gerufen. An einer Haltestelle in der Danziger Straße, in unmittelbarer Nähe zum Volkspark Friedrichshain, trafen sie auf eine Gruppe aus zwei 18-jährigen und zwei 19-jährigen Heranwachsenden sowie einer 18-jährigen Begleiterin. Die fünf gaben an, sich gegen 0.45 Uhr gemeinsam im Volkspark Friedrichshain aufgehalten zu haben, als plötzlich eine Gruppe von bis zu drei männlichen Personen vor ihnen gestanden habe. Die Unbekannten sollen dann unvermittelt mit einer Glasflasche in die Gesichter eines der 18- und eines der 19-Jährigen geschlagen haben. Als die 18-Jährige schlichtend eingriff, hätten die Unbekannten ihr mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Der 18-Jährige zog sich durch den Übergriff einen Nasenbruch zu, der in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der augenscheinlich unverletzt gebliebene 19-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die 18-Jährige zog sich eine Verletzung am Ohr zu, die nicht behandelt werden musste. Die Tatverdächtigen entfernten sich unerkannt vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Absuche des Umfeldes durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen zweier gefährlicher und einer einfachen Körperverletzung dauern an.