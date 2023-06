Mehrere Brandstiftungen in Marzahn

Nr. 0999

In der vergangenen Nacht wurden Polizistinnen und Polizisten zu mehreren Brandstiftungen in Marzahn alarmiert. Im Zeitraum von 1 Uhr bis 3.45 Uhr meldeten Zeuginnen und Zeugen in der Wuhletalstraße, Borkheider Straße, Flämingstraße und in der Märkischen Allee insgesamt fünf brennende Fahrzeuge, zwei in Brand gesetzte Anhänger und ein Feuer an einem Wohnanhänger. In einem Einkaufscenter in der Wittenberger Straße meldete ein Zeuge einen brennenden Geldautomaten. Die Brände wurden durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Einsatzkräfte stellten einen 19-Jährigen an einem der Tatorte fest und nahmen seine Personalien auf. Ein dringender Tatverdacht ergab sich nicht. Im Anschluss an die Überprüfung konnte der Heranwachsende wieder gehen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Ein Fachkommissariat für Branddelikte des Landeskriminalamtes übernimmt die weiteren Ermittlungen.