Mehrere rote Ampeln missachtet

Nr. 0998

Weil er sie mit überhöhter Geschwindigkeit von rechts auf dem Sonderfahrstreifen für Busse überholte, lenkte der 21-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Mini in der vergangenen Nacht die Aufmerksamkeit einer zivilen Polizeistreife in Schöneberg auf sich. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.55 Uhr in der Kleiststraße in Fahrtrichtung Wittenbergplatz. Nachdem der Mann im weiteren Fahrtverlauf insgesamt sechs Rot zeigende Ampeln missachtet hatte und an einer dieser Ampeln beinahe mit einem Fußgänger, der noch ausweichen konnte, kollidiert wäre, konnte der Raser von den Einsatzkräften an der Kreuzung Kurfürstendamm/ Joachimsthaler Straße in Charlottenburg kontrolliert werden. Er hatte dort an einer roten Ampel gehalten. Da die Einsatzkräfte einen deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahrnahmen, wurde der Mann auf freiwilliger Basis getestet. Der ermittelte Promillewert lag bei etwa 1,3. Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme mussten zusätzliche Funkwagen hinzugezogen werden, da der 18-jährige Beifahrer die polizeilichen Maßnahmen störte. Bei dem tatverdächtigen Raser fanden die Beamtinnen und Beamten zwei Tierabwehrsprays und ein Messer, die aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt wurden. Das Fahrzeug beschlagnahmten sie nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft. Auch seinen Führerschein musste der 21-Jährige abgeben. Nach einer Blutentnahme im Polizeigewahrsam wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, dauern an.