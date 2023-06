Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – mutmaßlicher Verursacher flüchtet zunächst

Nr. 0997

Bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen wurde gestern Nachmittag ein Kradfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen habe ein 40 Jahre alter Mann gegen 15.40 Uhr mit seinem Pkw die Dietzgenstraße in Richtung Hermann-Hesse-Straße befahren. Im Einmündungsbereich Dietzgenstraße/ Blankenburger Straße wollte er mit seinem Wagen nach links in die Blankenburger Straße abbiegen. Ein 51-jähriger Kradfahrer, der die Dietzgenstraße in Richtung Wackenbergstraße befuhr und dem 40-Jährigen entgegenkam, musste so stark bremsen, dass er stürzte. Der Kradfahrer verletzte sich am Arm und am Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der 40-jährige Autofahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Kurze Zeit später erschien er dort und stellte sich der Polizei. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.