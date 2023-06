Schüler stößt mit Seniorin zusammen

Nr. 0996

Gestern Vormittag verletzte sich eine 89-Jährige in Friedrichshagen, als sie mit einem 13-jährigen Schüler zusammenstieß. Nach bisherigen Erkenntnissen habe gegen 10.45 Uhr eine Personengruppe den Friedhof in der Peter-Hille-Straße verlassen und habe sich auf dem Gehweg befunden. Der 13-Jährige joggte im Rahmen seines Sportunterrichtes auf dem Gehweg der Peter-Hille-Straße in Richtung Aßmannstraße an der Personengruppe vorbei. Hierbei stieß er mit der 89-Jährigen zusammen. Die Seniorin stürzte und zog sich einen Knochenbruch am Bein zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.