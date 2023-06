Aus Auto gezerrt und geschlagen

Nr. 0995

Zu einem Raub, der sich gestern Abend in Schmargendorf ereignete, hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) die Ermittlungen übernommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg ein 38 Jahre alter Mann gegen 21 Uhr in sein in einer Tiefgarage in der Forckenbeckstraße geparktes Auto. Kurz darauf soll eine unbekannte und vermummte Person an den Wagen herangetreten sein und die Fahrertür aufgerissen haben. Anschließend soll die Person den Mann geschlagen, ihn aus dem Fahrzeug gezogen und ihm, als er auf dem Boden lag, mehrfach auf seinen Kopf geschlagen haben. Bevor sie die Flucht ergriff, nahm die Person noch eine Tasche aus dem Auto an sich, in der sich eine größere Summe Geld befand. Der Verletzte, der vor Ort von mehreren Menschen medizinisch erstversorgt wurde, kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu der Raubstraftat mit Körperverletzung dauern an.