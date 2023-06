Verkehrsunfall nach Spurwechsel

Nr. 0990

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte nach Mahlsdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 46-jährige Autofahrerin gegen 16.30 Uhr die Straße Alt-Mahlsdorf in Fahrtrichtung stadtauswärts befahren haben, als sie aufgrund stockenden Verkehrs in Höhe des Hultschiner Damms von der Linksabbieger- in die Geradeausspur wechseln wollte. Zeitgleich wechselte auch ein 39-jähriger Autofahrer aus der rechten in die mittlere Geradeausspur. Es kam zur Kollision, durch welche beide Fahrzeugführenden gegenlenkten und jeweils mit einem weiteren Wagen zusammenstießen. Zwei Wagen kollidierten anschließend noch mit einer Ampel. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein dreijähriges Mädchen, welches in einem der verunfallten Autos saß, erlitt Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur weiteren Behandlung und Beobachtung stationär in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).