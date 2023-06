SEK-Beamte bei Einsatz verletzt

Nr. 0984

Gestern Nachmittag wurden drei SEK-Beamte sowie ein Diensthund bei einem Einsatz in Tiergarten verletzt. Gegen 14.50 Uhr drangen die Beamten auf Grund eines richterlichen Beschlusses in die Wohnung eines 33-jährigen Mannes am Lützowufer ein. Der Wohnungsmieter entleerte gezielt einen Wasserkocher mit siedendem Wasser auf die Einsatzkräfte, wodurch drei Beamte Verbrühungen an den Unterarmen erlitten. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen verletzte der Mann einen eingesetzten Diensthund mit mehreren Messerstichen, bevor er überwältigt werden konnte. Der Mann wurde durch den Diensthund dabei in den Oberschenkel gebissen und verletzte sich zusätzlich selbst mit einem Messer an der Hand. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann im Anschluss stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Einsatzkräfte wurden ambulant behandelt, der Diensthund musste in einer Tierklinik notoperiert werden. Die Weiterbearbeitung erfolgt über den zuständigen Polizeiabschnitt der Direktion 2 (West).