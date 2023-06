Teilnahme der Polizei Berlin am Fackellauf der Special Olympics World Games

Nr. 0983

Ab morgen finden erstmals die Special Olympics World Games in Deutschland statt. In Berlin treten im Rahmen der weltweit größten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung rund 7.000 Athletinnen und Athleten in 26 Sportarten miteinander an. Unter dem Symbol der „Fackel“ für die Vision, Menschen mit Behinderung mehr Aufmerksamkeit und Teilhabe zu verschaffen, findet seit dem 14. Juni 2023 der „Law Enforcement Torch Run“-Fackellauf durch Berlin und Brandenburg statt, an dem sich auch die Polizei Berlin mit fünf Dienstkräften beteiligt. Nach dem Start in Brandenburg wurde die Fackel heute gegen 8 Uhr auf dem Gelände der Polizeiakademie in Spandau von Jan Müller, Leiter des Behördenstabs der Polizei Brandenburg, an Jörg Dessin, Leiter der Landespolizeidirektion in Berlin, übergeben. Im Anschluss wird die Fackel von den Athletinnen und Athleten, internationalen Polizeikräften sowie von Polizeikräften der Polizei Brandenburg und der Polizei Berlin bis morgen durch die Bezirke Berlins getragen.