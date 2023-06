Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit LKW verletzt

Nr. 0981

Heute Vormittag kam es in Lichtenrade zu einem Unfall zwischen einem LKW und einer Radfahrerin. Gegen 11 Uhr befuhr eine 64-jährige Radfahrerin den Mariendorfer Damm stadtauswärts. Auf Höhe der Kreuzung Mariendorfer Damm / Marienfelder Chaussee / Lichtenrader Damm / Buckower Chaussee bog ein 26-jähriger LKW-Fahrer abrupt aus dem mittleren Fahrstreifen nach rechts in den Buckower Damm ab und übersah dabei die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin. Er fuhr trotz einer Gefahrenbremsung die Radfahrerin an. In Folge dessen stürzte die 64-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen im Rumpf zu. Zur weiteren Behandlung wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus verbracht und verbleibt dort stationär. Die weiterführenden Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Südwest).