Signalkabel bei Brand beschädigt

Nr. 0979

Ein Mitarbeiter der S-Bahn stellte gestern Nachmittag in Wedding einen Brand in einem Kabelkanal fest. Gegen 15 Uhr bemerkte der Triebwagenführer eine Rauchentwicklung an einem Signalmast neben der Gleisanlage zwischen den Bahnhöfen Wedding und Westhafen und wählte den Notruf. Weitere Mitarbeitende der S-Bahn begannen mit den Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr übernahmen diese und löschten das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand das Signalsystem beschädigt, sodass die Strecke der S-Bahn zwischen den beiden Stationen gesperrt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.