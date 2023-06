Verletzter Motorradfahrer

Nr. 0977

Gestern Mittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hermsdorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 12.50 Uhr die Berliner Straße in Richtung Oranienburger Chaussee. An der Kreuzung zur Bertramstraße prallte er aus noch nicht bekannten Gründen gegen das Heck eines Fahrschulautos, das an der dortigen Ampel in selber Fahrtrichtung bei Rot wartete. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen im Brust- und Oberkörperbereich. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 17-jährige Fahrerin des Autos und ihr 48-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.